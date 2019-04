POL-W: W Fußgänger bei Unfall am Berliner Platz verletzt

Polizei Wuppertal

Freitagabend (19.04.2019) wurde ein Fußgänger bei einem Unfall am Berliner Platz in Wuppertal verletzt. Als sich gegen 20.15 Uhr ein Linienbus der Bushaltestelle näherte, taumelte ein 21-Jähriger vom Gehweg auf die Fahrbahn. Der Bus erfasste den Fußgänger leicht, wodurch dieser stürzte und sich verletzte. Während der Unfallaufnahme reagierte der 21-Jährige gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und musste gefesselt werden. Erste Erkenntnisse begründeten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (cw)

