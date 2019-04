Polizei Wuppertal

POL-W: SG Brand in einem Mehrfamilienhaus in Solingen

Wuppertal (ots)

Vergangene Nacht (20.04.2019) brannte es gegen 00.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Neumarkt in Solingen. Die Feuerwehr löschte die Flammen im Treppenhaus der zweiten Etage schnell. Durch die Rauchentwicklung erlitten sechs Personen leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnten aber alle anschließend wieder nach Hause. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache und zur Schadenshöhe dauern an. (cw)

