Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - 500 Meter Kabel gestohlen

Wickede (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete von einer Baustelle an der Christian-Liebrecht-Straße in Wickede eine Kunststoffkabeltrommel mit 500 Metern Elektrokabel. Der Unbekannte überkletterte hierzu vermutlich eine Bautür in der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

