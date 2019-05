Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schwerverletzter Fahrradfahrer

Lippstadt (ots)

Ein 85-jähriger Autofahrer aus dem Lippetal befuhr die Overhagener Straße in Richtung Overhagen. Ein 82-jähriger Radfahrer aus Lippstadt fuhr vor ihm, auf der rechten Seite der Fahrbahn, in die gleiche Richtung. Der Autofahrer setzte nun zum Überholen des Radfahrers an. Als dieser in etwa gleicher Höhe war, setzte der Radfahrer an, nach links zur Mitte der Fahrbahn hin zu wechselte, um in die Straßen Auf dem Knappe abzubiegen. Der Lippetaler versuchte noch durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch den Unfall stürzte der 82-Jährige zu Boden. Aufgrund seiner Kopfverletzungen musste er ins katholische Krankenhaus gebracht werden. Er trug zur Unfallzeit keinen Fahrradhelm. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro. (reh)

