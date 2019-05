Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbrecher nistet sich in Heizungsraum ein

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend und Donnerstagmorgen versuchte ein unbekannter Täter die Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Erwitter Straße aufzubrechen. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass er in dem Haus noch versuchte zwei Kellerräume gewaltsam zu öffnen. In einem Fall schaffte er dies auch. Hier entwendete er einen Saugroboter. Im Heizungsraum des Mehrfamilienhauses konnten neben Lebensmitteln auch noch eine Decke und Socken aufgefunden werden. Vermutlich hatte der unbekannte Täter dort auch noch genächtigt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

