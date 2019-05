Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Bullen auf Reisen

Soest (ots)

Einen Einsatz der etwas anderen Art hatten Beamte der Kreispolizeibehörde Soest und der Autobahnpolizei in der Nacht auf Freitag, gegen 3.20 Uhr am Overweg / B 475. Hierbei handelte es sich nicht um einen Betriebsausflug der Polizei, sondern um fünf ausgebüxte Jungbullen. Nach Zeugenangaben kamen diese aus nördlicher Richtung der B 475. Die zwei schwarz/weißen, zwei braun/weißen und das braun/weiße Jungtier wurden durch die Beamten zu einem Reiterhof am Elfser Markt geführt. Dort konnten sie sich erst einmal auf einer Weide ausruhen. Die Polizei hofft nun mit den Ohrmarkennummern DE05400 und DE05398 den Besitzer ausfindig machen zu können. So könnte der Ausflug der Fünf dann doch noch ein entspanntes Ende finden. Für die Polizeibeamten endete der Einsatz zumindest gegen 5.20 Uhr. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell