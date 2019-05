Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Junge vom Müllwagen angefahren

Soest (ots)

Am Donnerstag, gegen 12 Uhr, befuhr der Fahrer eines Müllwagens den Ostenhellweg in Richtung Naugadenring, um an der Grünlicht zeigenden Ampel nach links in den Naugadenring abzubiegen. Ein 9-jähriger Junge fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad den Ostenhellweg in die gleiche Richtung, um dann weiter geradeaus über den Naugadenring mit der dortigen Fußgänger-/Radfahrerfurt auf dem Radweg der Paderborner Landstraße weiter zu fahren. Dieser Überweg ist ebenfalls mit einer Ampelanlage versehen. Der Müllwagenfahrer übersah beim Einbiegen in den Naugadenring den jungen Radfahrer, wodurch diese mit der linken Seite des Lastkraftwagens zusammenstieß. Durch den Unfall wurde der Junge noch kurz mitgeschleift. Ein Rettungswagen brachte den 9-Jährigen dann zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Soest. (reh)

