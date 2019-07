Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 19-Jähriger bei Streit mit Messer schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Streit ist ein 19-jähriger Gelsenkirchener am Samstag, 29.06.2019, mit einem Messer schwer verletzt worden. Der 19-Jährige war gegen 19.15 Uhr mit einem alkoholisierten 32-Jährigen an der Johannes-Rau-Allee in Bismarck zunächst verbal aneinandergeraten. Dieser Wortwechsel mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 32-jährige Mann den 19-Jährigen mit einem Messer verletzte. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein örtliches Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der tatverdächtige Mann aus Gelsenkirchen entfernte sich zunächst vom Tatort, ehe Einsatzkräfte ihn vorläufig festnahmen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell