Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190423 - 455 Frankfurt-Preungesheim: Diebstahl eines Motorrades

Frankfurt (ots)

(fue) In den Abendstunden des 21. April 2019 stellte der Halter eines Motorrades, einer Kawasaki Z750, sein Krad in der Jaspertstraße ab. Am 22. April 2019, gegen 22.00 Uhr, musste er schließlich den Diebstahl des Krades feststellen. Die schwarze Kawasaki trägt das amtliche Kennzeichen F-TM 70.

