Polizei Düsseldorf

POL-D: Lkw und Fahrrad beteiligt - Schwerer Unfall in Stadtmitte - 69-jähriger Mann schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 16. April 2019, 11.50 Uhr

Ein schwerer Unfall unter Beteiligung eines Radfahrers und eines Lkw ereignete sich heute Mittag in der Düsseldorfer Innenstadt. Ein 69-jähriger Radfahrer musste mit schwersten Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war im Einsatz und sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei stellt sich der Unfall wie folgt dar:

Zur Unfallzeit stand ein 58-Jähriger aus Mülheim mit seinem Lkw vor der roten Ampel an der Kreuzung Oststraße / Steinstraße auf der Oststraße in Richtung Graf-Adolf-Straße. Unmittelbar rechts neben ihm wartete der 69-jährige Radfahrer. Aus bislang ungeklärter Ursache berührten sich der Lkw und der Radfahrer. In der Folge stürzte der 69-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer. Polizisten waren schnell zur Stelle und leisteten Erste Hilfe. Ein Notarztwagen brachte den Mann anschließend in ein Krankenhaus. Das Rad wurde sichergestellt. Um 13 Uhr war die Unfallstelle wieder frei.

