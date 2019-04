Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Zwei Männer durch Zivilkräfte der Polizei festgenommen - Weitere Straftaten aufgeklärt

Düsseldorf (ots)

Montag, 15. April 2019, 0.30 Uhr

In der Nacht zu heute wurden zwei Männer nach einem Einbruchsversuch in eine Gaststätte in Derendorf festgenommen. Sie waren durch Zivilkräfte der Polizei auf frischer Tat beobachtet worden. Bei den Ermittlungen konnten zudem zwei Fahrraddiebstähle aufgeklärt werden.

Gegen Mitternacht fielen Zivilkräften des Einsatztrupps der Inspektion Nord zwei Männer auf, welche in verdächtiger Weise die Sicherungseinrichtungen diverser Geschäfte an der Münsterstraße in Augenschein nahmen. Im Verlauf der eingeleiteten Observation konnten Hebelversuche an einer Gaststätte beobachtet werden. Die Verdächtigen wurden daraufhin in Tatortnähe festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen konnten weiterhin zwei Fahrraddiebstähle aufgedeckt werden. Bei den beiden Beschuldigten handelt es sich um einen 53-Jährigen sowie 19-Jährigen mit kriminalpolizeilichen Erkenntnissen wegen Eigentumsdelikten. Bei ihnen fanden die Beamten diverses Ein- und Aufbruchswerkzeug. Sie räumten den versuchten Einbruch und die zwei Fahrraddiebstähle ein. Wegen fehlender Haftgründe wurden die Täter im Anschluss an ihre Vernehmungen entlassen.

