POL-D: A 52 Essen in Fahrtrichtung Dortmund - Pkw-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Blutprobe - Führerschein sichergestellt

Düsseldorf (ots)

Montag, 15. April 2019, 0.05 Uhr

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war in der vergangenen Nacht ein 44 Jahre alter Mann aus den Niederlanden mit einem Renault auf dem rechten Fahrstreifen der A 52 in Richtung Dortmund unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Essen-Rüttenscheid verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, steuerte daraufhin den Pkw nach links über die Autobahn und stieß dann mit dem Renault gegen die Mittelschutzwand. Das Auto rutschte noch mehrere Meter über den linken Fahrstreifen an der Betonschutzwand entlang, ehe es im Motorraum unfallbedingt Feuer fing. Der 44-Jährige konnte rechtzeitig den Renault verlassen, erlitt aber durch das Unfallgeschehen Verletzungen. Er musste in eine Klinik eingeliefert werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von über einem Promille ergab, wurde dem Niederländer eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Der Fahrer eines Linienbusses hatte noch versucht das brennende Auto zu löschen, dieses brannte jedoch völlig aus. Der Sachschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Die A 52 musste gesperrt werden. Gegen 2.50 Uhr war die Autobahn wieder komplett befahrbar.

