Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kind fährt mit Fahrrad in Auto - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 27.06.2019, sucht die Polizei nach einem beteiligten Kind, das an der Rolandstraße mit seinem Fahrrad in ein Auto gefahren ist. Der Autofahrer hatte gegen 11.40 Uhr an einer Ampel vor der kreuzenden Overwegstraße abbremsen müssen. Der junge Radfahrer traf von einem Radweg, der parallel zur Overwegstraße verläuft, auf die Rolandstraße und fuhr seitlich in das Auto. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge, entfernte sich jedoch vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort. Unklar ist deshalb, ob und wie schwer das Kind verletzt wurde.

Der Junge soll etwa acht bis neun Jahre alt und 140 bis 150 Zentimeter groß sein. Er hat eine kräftige Statur und rötliche Haare. Zum Unfallzeitpunkt hatte er einen Rucksack dabei und war auf einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Die Polizei bittet die Eltern des Kindes sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Außerdem werden Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder dem Kind machen können, gebeten sich unter den Telefonnummern 0209/365-6231 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle) zu melden.

