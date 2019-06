Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen gesucht

Mayen (ots)

Adenau. In der Nacht vom Mittwoch, den 19.06., auf Donnerstag, den 20.06., wurden in der Kallenbachstraße in Adenau drei parkende PKW beschädigt. Durch unbekannte Täter wurden an den PKW jeweils das Spiegelglas am rechten Außenspiegel herausgebrochen. Ein Spiegelglas wurde entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Adenau (02691-9250)in Verbindung zu setzen.

