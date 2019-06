Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten 8-jährigen Kindern

Ochtendung - Arosa Kreuzung (ots)

Am Mi., den 18.06.19/ ca. 07:40 h bog in der Ortslage Ochtendung ein schwarzer VW-Bus von der Plaidter Straße her nach links in die Koblenzer Straße ab. Gleichzeitig wechselten zwei 8-jährige Kinder die Fahrbahn auf dem dortigen Fußgängerüberweg. Der PKW-Fahrer berührte die Kinder leicht, so dass diese zu Fall kamen und leicht verletzt wurden. Danach entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich weiter um die Kinder zu kümmern. Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen neuwertigen schwarzen VW-Bus handeln. Auffällig an dem Fahrzeug ist, dass die Schweller auf der ganzen Fahrzeugseite rot lackiert sind. Nach Angaben der geschädigten Kinder sind mehrere Fahrzeuge in der Situation vorbeigefahren, ggf. können die Fahrzeugführer nähere Angaben zu dem Vorfall machen.

