Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Gem. Langenfeld, K 14 (ots)

Am Mi., den 19.06.19/ 13:03 h befährt der Geschädigte mit seinem PKW die K 14 in Richtung Langenfeld. Vor einer scharfen Haarnadelkurve bremst der Geschädigte sein Fahrzeug fast bis zum Stillstand ab und weicht nach rechts auf den Grünstreifen aus, da ihm in der Kurve ein LKW-Zug auf seiner Seite entgegen kommt. Trotzdem streift der Anhänger im Vorbeifahren den PKW des Geschädigten. Der Fahrer des LKW-Zuges entfernt sich in Richtung Nettetal von der Unfallstelle.

