POL-GE: Autofahrerinnen nach verbotenem Linksabbiegen verletzt

An einer Kreuzung in Schalke sind am Montagnachmittag, 01.07.2019, zwei Personen verletzt worden, nachdem eine 53-jährige Autofahrerin regelwidrig links abgebogen ist. Sie wollte gegen 16.10 Uhr von der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Süden nach links in die Grenzstraße abbiegen, obwohl es an dieser Stelle keine Linksabbiegerspur gibt. Dabei übersah sie eine 46-jährige Autofahrerin, die in Gegenrichtung geradeaus auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Buer unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei die 53-jährige Gelsenkirchenerin schwer und die 46-jährige Frau aus Gelsenkirchen leicht verletzt wurden. Die Frauen wurden nach der Erstversorgung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurden. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei wurden die Grenzstraße in Fahrtrichtung Osten sowie die Kurt-Schumacher-Straße einspurig in Richtung Norden gesperrt.

