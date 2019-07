Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verbale Streitigkeiten eskalieren auf Parkplatz in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Vorangegangene zivilrechtliche Streitigkeiten mündeten am Dienstag, 02.07.2019, gegen 16.10 Uhr, in Handgreiflichkeiten. Ein 31-Jähriger und 65-jähriger Gelsenkirchener trafen sich zufällig auf dem Parkplatz am Rathausplatz. Nach anfänglichen verbalen Streitigkeiten und Beleidigungen eskalierte die Situation, in dessen Verlauf der 31-jährige Gelsenkirchener den 65-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Auch soll er Zeugenangaben zufolge den am Boden liegenden Mann getreten haben. Danach flüchtete der Tatverdächtige mit seinem Pkw in unbekannte Richtung. Ein Rettungswagen brachte den 65-Jährigen zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Polizeibeamte trafen den 31-Jährigen an seiner Wohnung in Buer an. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

