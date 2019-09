POL-RT: Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten; Einbruch in Kindergarten

Polizeipräsidium Reutlingen

Metzingen (RT): Mehrere Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße

Auf der B 28 bei Metzingen hat sich am Dienstagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden insgesamt vier Personen schwer verletzt. Gegen 10.10 Uhr fuhr ein 24 Jahre alter Fahrer eines mit drei weiteren Personen besetzten Ford Focus von Reutlingen kommend in Richtung Metzingen. Auf Höhe des Knotens B 28 / B 312 war der Fahrer den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge zu schnell unterwegs und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf der Abschleifung der B 28 in Richtung Bad Urach mit seinem Wagen nach links in den unbefestigten Grünstreifen. Nach dem anfänglichen Gegenlenken übersteuerte der 24-Jährige erneut nach links, worauf der Ford ins Schleudern geriet und abermals von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte mit einer ansteigenden Böschung, überschlug sich in Richtung der nahezu parallel verlaufenden B 312 und kam auf dieser auf den Rädern zum Stehen. Ein 29 Jahre alter Insasse wurde aus dem Ford geschleudert und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer sowie zwei weitere Mitfahrer im Alter von 27 und 29 Jahren verletzten sich schwer. Alle vier Personen wurden in umliegende Kliniken eingeliefert. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Versorgung der Verletzten mussten die Bundesstraßen voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Erst gegen 13.45 Uhr war die Unfallstelle vollständig geräumt. Von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren zahlreiche Einsatzkräfte an die Unfallstelle ausgerückt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (mr)

Münsingen (RT): Pkw contra Motorrad

Bei der Kollision eines Motorrads mit einem Pkw am Dienstagmittag ist eine Person schwer verletzt worden. Gegen 14.10 Uhr war ein 55-jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW auf der L 230 von Laichingen herkommend in Richtung Münsingen unterwegs. Vor Magolsheim setzten der Biker und ein vorausfahrender, 32 Jahre alter Lenker eines Opel Corsa zum Überholen eines Opel Mocca sowie eines Sattelzugs an. Da auch der 33-jährige Mocca-Fahrer auf die linke Spur wechselte, um den Sattelzug zu überholen, musste der Corsa-Fahrer stark abbremsen. Daraufhin fuhr der Motorradfahrer heftig auf den Pkw auf, stürzte auf die Fahrbahn und rutschte in den Grünstreifen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Sein Motorrad wurde abgeschleppt. Insgesamt beziffert die Polizei den Schaden auf rund 9.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die L 230 für zirka 30 Minuten voll gesperrt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Kindergarten

In der Nacht zum Dienstag ist in einen Kindergarten im Birkacher Weg in Leinfelden eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangte der Einbrecher in der Zeit von 18.30 Uhr bis 6.30 Uhr ins Gebäude. Im Inneren öffnete der Unbekannte noch gewaltsam die Tür zu einem Büro und durchwühlte die Räumlichkeiten. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. An der Tür und dem Fenster entstand ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. (ms)

Esslingen (ES): Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Eine schwere Handverletzung hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen erlitten. Eine 42-Jährige wollte um 6.40 Uhr vom rechten Fahrbahnrand der Breslauer Straße aus wenden. Beim Anfahren übersah sie den auf der Straße fahrenden, 53-jährigen Radler. Der Mann prallte mit seinem Mountainbike gegen den vorderen linken Kotflügel des Pkw. Beim Sturz zu Boden verletzte er sich schwer und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. (ms)

