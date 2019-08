Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Geldbörse aus Einkaufskorb gestohlen ++ Aggregat gerät in Brand ++ Pkw entwendet ++ Zeugen stellen Exhibitionist am Schwimmbad ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Amelinghausen - Zeugen stellen Exhibitionist am Schwimmbad

Ein zunächst unbekannter Täter hat am Nachmittag des 01.08.19 am Schwimmbecken des Freibades in der Straße Zum Lopautal gestanden und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Als eine Schwimmerin auf den Täter aufmerksam wurde und ihn ansprach, flüchtete der Mann. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte den Täter nicht mehr antreffen, jedoch waren Zeugen dem Täter über den Parkplatz gefolgt und hatten ihn im Bereich eines Wäldchens gestellt. Die Polizei stellte die Personalien des 43-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Harburg fest, ließ ihn erkennungsdienstlich behandeln und leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Radbruch - Pkw entwendet

Ein blauer Toyota Auris Hybrid, der am 01.08.19 auf dem Parkplatz am Bahnhof in der Schäfer-Ast-Straße abgestellt war, haben unbekannte Täter zwischen 07.00 und 16.00 Uhr gestohlen. An dem Pkw befand sich das Kennzeichen LG - QY 7010. Der entstandene Schaden wird auf ca. 17.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse gestohlen

Unbekannte Täter haben einer 69-Jährigen die Geldbörse gestohlen, während sie am Morgen des 01.08.19 in einem Supermarkt in der Straße Auf dem Schmaarkamp einkaufte. Die Tat ereignete sich zwischen 09.50 und 09.55 Uhr, während die 69-Jährige aus dem Einkaufswagen in eine Tasche packte. In der Geldbörse befanden sich u.a. persönliche Papiere. Hinweise nimm die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Scharnebeck/ Lüneburg - Fahrräder gestohlen

Am 01.08.19, zwischen 17.00 und 17.45 Uhr, haben unbekannte Täter ein schwarzes E-Mountainbike Cube gestohlen, welches im Bereich der Hauptzufahrt zum Inselsee Scharnebeck verschlossen jedoch nicht angeschlossen abgestellt war. Einige Stunden später, zwischen 17.10 und 19.25 Uhr, wurde ein weißes Damenfahrrad Pegasus Solero gestohlen, welches vor einem Supermarkt in der Sülztorstraße angeschlossen stand. Hinweise nehmen die Polizei Scharnebeck bzw. die Polizei Lüneburg, Tel.: 04136/912390 bzw. 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Jameln - Aggregat gerät in Brand

Das Aggregat einer Beregnungsanlage, welche im Bereich eines Feldweges in Platenlaase aufgestellt ist, geriet am 01.08.19, zwischen 19.15 und 19.45 Uhr, in Brand. Der Brand konnte zeitnah von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Ursache des Brandes steht bislang noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Lüchow - Motorrad beschädigt

Unbekannte Täter haben am 01.08.19, zwischen 11.00 und 13.00 Uhr, ein Motorrad der Marke Honda beschädigt, welches auf einem Parkstreifen in der Dr.-Lindemann-Straße abgestellt war. Das Motorrad war offenbar umgeworfen worden, wodurch u.a. die Fußraste und der Spiegel abbrachen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - Geldbörse aus Einkaufskorb gestohlen

Am 01.08.19, gegen 13.10 Uhr, haben unbekannte Täter einer 66-Jährigen die Geldbörse gestohlen, während sie in einem Lebensmittelgeschäft in der Georg-Marwede-Straße beim Einkaufen war. Die 66-Jährige hatte gegen 13.10 Uhr den Einkaufskorb kurz abgestellt. Als sie später an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie das Fehlen der Geldbörse fest. U.a. befanden sich mehr als 100 Euro Bargeld in dem Portemonnaie. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel.: 05822/960910, entgegen.

