Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Raubüberfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Samstag gegen 5:15 Uhr überfiel ein unbekannter Mann einen Fahrradfahrer auf dem Parkplatz Ruheforst in der Kuhlestraße. Der 46-Jährige versuchte an seinem Rad eine herausgesprungene Kette zu reparieren, als eine Person von hinten an ihn herantrat, um sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche zu ziehen und das Fahrrad zu entwenden. Der Hagener wehrte sich, im Verlauf des Gerangels schlug ihm der Täter jedoch ins Gesicht und flüchtete anschließend fußläufig in unbekannte Richtung. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht und machte folgende Angaben zum gesuchten Täter: Männlich, ca. 30-35 Jahre alt und etwa 175cm groß, schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug der Flüchtige einen weißen Jogginganzug. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02331-986 2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell