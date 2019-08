Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger im Einmündungsbereich Bergischer Ring/Mittelstraße schwer verletzt

Hagen (ots)

Am Samstag, 10. August, ereignete sich im Einmündungsbereich Bergischer Ring/Mittelstraße gegen 22 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Pkw den Bergischen Ring in Richtung Märkischer Ring. Als die Ampel des Autofahrers auf Grün sprang, kam es zum Zusammenstoß mit einem 38-Jährigen Mann, der von der Mittelstraße aus kommend fußläufig die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

