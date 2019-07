Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand bei Drogenkontrolle

Hagen (ots)

Zivilbeamte des polizeilichen Einsatztrupps kontrollierten am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr zwei verdächtige Personen in Hohenlimburg. Bei der Personenkontrolle im Bereich Herrenstraße/ Bahnstraße wehrten sich die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer jedoch heftig. Zunächst versuchten sie, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Einer der Täter versuchte, sich mit Schlägen und Tritten aus dem Griff zu befreien, der andere wollte einen Polizisten in den Schwitzkasten nehmen. Es gelang, beiden Männern Handfesseln anzulegen. In den Taschen fanden die Beamten Cannabis. Ein Polizist verletzte sich leicht. Die Ermittler stellten die Drogen sicher und leiteten Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell