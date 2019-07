Polizei Hagen

POL-HA: Werkzeugdiebstahl bei Kellereinbruch

Hagen (ots)

Zwischen Montagmorgen, 11:00 Uhr, und Mittwochmittag, 13:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Elberfelder Straße ein. Sie hebelten die Kellerabteiltür auf und stahlen aus dem Inneren des Raums nach bisherigen Erkenntnissen eine Bohrmaschine sowie eine oder zwei Arbeitsmaschinen. Der Beutewert beträgt etwa 300 Euro. Der Sachschaden an der Tür beträgt etwa 500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331-986-2066 entgegen.

