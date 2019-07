Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb in der Innenstadt festgenommen

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 03.07.2019, bemerkte der 44-jährige Inhaber eines Bekleidungsgeschäfts in der Innenstadt einen Mann. Dieser schaute sich auffällig an den Kleiderauslagen vor seinem Geschäft um. Kurz darauf steckte er zwei Bermudahosen samt Kleiderbügel unter sein T-Shirt und ging davon. Der 44-Jährige verfolgte den Dieb und konnte ihn wenig später mit Hilfe zweier Mitarbeiter des Ordnungsamtes stellen. Sie übergaben den 38-Jährigen einer Streifenwagenbesatzung. Der Mann konnte sich gegenüber den Polizisten nicht ausweisen und verfügte über keinen Wohnsitz in Deutschland. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und übergaben den Fall der Hagener Kripo.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell