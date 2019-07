Polizei Hagen

POL-HA: 31-Jähriger mit Schlagring festgenommen

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Am Dienstag, 02.07.2019, rief ein 43-Jähriger gegen 14:40 Uhr die Polizei. Er hatte kurz zuvor beobachtet, wie ein Mann ein leerstehendes Gebäude in der Altenhagener Straße betrat. Der Zeuge vermutete einen Einbruchsversuch. Die Beamten konnten den 31-Jährigen im Haus stellen. Der Mann behauptete, in dem Mehrfamilienhaus urinieren zu wollen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten einen Schlagring, ein Einhandmesser, Drogen und einen Autoschlüssel auf. Der Fahrzeugschlüssel gehörte dem 31-Jährigen nicht und wurde ebenso wie die Waffen und die Drogen beschlagnahmt. Die Beamten nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig fest. Gegen ihn bestand ein ausgesetzter Haftbefehl. Zudem konnte man ihm einen Diebstahl vom letzten Monat nachweisen. Er wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell