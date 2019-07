Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl in Elberfelderstraße. Geschädigter gesucht

Hagen (ots)

Ein alkoholisierter Ladendieb entwendete am frühen Dienstagnachmittag in der Elberfelderstraße mehrere Hosen in einem Bekleidungsgeschäft. Eine Zeugin beobachtete die Tat und informierte eine Mitarbeiterin. Diese folgte dem 41-jährigen Beschuldigten, der in der Zwischenzeit den Laden verließ. Ein unbekannter Geschädigter griff schließlich in das Geschehen ein, indem er den Mann per Klammergriff zurück in das Geschäft brachte. Dort versuchte sich der Täter der Situation gewaltsam zu entziehen und würgte den Geschädigten. Diesem gelang es, sich zu befreien und den Täter mit einem Klammergriff erneut zu fixieren. Ein zufällig in der Nähe befindlicher Polizeibeamter wurde durch Passanten auf das Geschehen aufmerksam gemacht. Er stellte die Personalien des Diebes fest und bemerkte dabei Atemalkoholgeruch. Der Vortest von 2,4 Promille führte zu einer Blutentnahme. Den Dieb erwartet zusätzlich eine Strafanzeige. In der Zwischenzeit entfernte sich der Geschädigte unbemerkt und konnte nicht mehr angetroffen werden. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Hagen unter 02331 - 986-2066 zu melden.

