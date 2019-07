Polizei Hagen

POL-HA: Frau werden Führerschein und Autoschlüssel nach Drogenfahrt abgenommen

Hagen (ots)

Am Montag, 01.07.2019, passierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 21:45 Uhr den Europaplatz in Vorhalle. Dort wurde sie von mehreren Bürgern angesprochen. Eine Frau in einem Opel sei wenige Stunden zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit und durchdrehenden Reifen die Straßen im Bereich des Europaplatzes auf und ab gefahren. Als die Beamten aufgrund der Hinweise im Rahmen der Streife gegen 00:30 Uhr erneut die Örtlichkeit aufsuchten, stießen sie auf dem Parkplatz des Wasserschlosses auf eine 22-jährige Opelfahrerin. Die Beschreibung des Fahrzeuges und seiner Fahrerin stimmten mit den Zeugenaussagen überein. Die Hagenerin stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Die Polizisten ließen eine Blutprobe entnehmen und legten eine Anzeige vor. Zudem stellten sie den Führerschein der Frau sicher. Die 22-Jährige trug mehrere Fahrzeugschlüssel bei sich. Die polizeilichen Maßnahmen schienen sie wenig zu beeindrucken. Eine Weiterfahrt mit einem anderen Fahrzeug war wahrscheinlich. Deswegen stellten die Beamten auch die fünf Autoschlüssel sicher, die die Frau bei sich trug. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

