Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Parfümdiebe festgenommen

Hagen (ots)

Am Montag beobachtete ein 41-jähriger Ladendetektiv in einem Kaufhaus auf der Elberfelder Straße zwei Männer, die sich in verdächtiger Weise in der Parfümerieabteilung aufhielten. Einer der beiden Verdächtigen saß im Rollstuhl. Um 14.30 Uhr steckten die Männer mehrere Parfümflakons in eine am Rollstuhl befindliche Tasche. Dann verließen die Diebe das Kaufhaus. Der Ladendetektiv konnte den 39-jährigen Rollstuhlfahrer und seinen 47-jährigen Begleiter vor dem Kaufhaus aufhalten. Die stark alkoholisierten Diebe hatten insgesamt 16 Parfüms im Wert von rund 1.400,00 Euro entwendet. Der Ladendetektiv teilte der hinzugezogenen Polizei mit, dass die Männer bereits am vergangenen Samstag schon einmal bei einem Diebstahl von Parfüm aufgefallen sind. Sie hatten jedoch noch rechtzeitig die Flucht antreten können. Die beiden Diebe wurden festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Sie werden heute (Dienstag) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell