Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit Leichtverletztem auf der Saarlandstraße

Hagen (ots)

Am Montag, 01.07.2019, kam es zu einem Unfall auf der Saarlandstraße. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr dort ein 31-Jähriger in Richtung Autobahn. In dem Opel befand sich zudem ein 27-jähriger Beifahrer. Zur selben Zeit fuhr ein 53-Jähriger in seinem Citroen die Saarlandstraße, ebenfalls stadtauswärts, entlang. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Citroen während der Fahrt auf den Opel auf. Dabei verletzte sich der 27-jährige Beifahrer leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von zirka 5.000 Euro. Ob der Opelfahrer sein Fahrzeug unnötig stark abbremste oder der 53-Jährige zu schnell fuhr, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell