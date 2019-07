Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall auf Berliner Straße mit zwei leichtverletzten Personen

Hagen (ots)

Am 02. Juli 2019 ereignete sich auf der Berliner Straße gegen 8.40 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzen Personen. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Berliner Straße in Richtung Gevelsberg. Um auf ein Tankstellengelände zu fahren, bog er links ab und kreuzte die beiden Fahrstreifen der Gegenrichtung. Dabei kollidierte er mit einem Mercedes, der in Richtung Hagener Innenstadt unterwegs war. Der 38-Jährige Fahrer und seine 11-Jährige Tochter wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppwagen transportierte den nicht mehr fahrbereiten PKW ab. Der 19-jährige Mann blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro.

