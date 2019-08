Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand nach Ladendiebstahl mit Waffen

Hagen (ots)

Am Samstag, 10.08.2019, entwendete gegen 14:30 Uhr ein 50-Jähriger nach bisherigen Ermittlungen mehrere Getränkeflaschen in einem Supermarkt in der Hagener Innenstadt. Als er durch den Ladendetektiv angesprochen wurde, ergriff er die Flucht, konnte aber durch den Detektiv verfolgt werden. An der Straße Elbersufer schnitt eine Streifenwagenbesatzung dem Dieb den Weg ab. Der 50-Jährige attackierte einen der Beamten direkt mit Fäusten. Der Polizist konnte den Schlägen ausweichen. Anschließend konnten die Polizisten den Randalierer zu Boden bringen. Hier versuchte er weiter, die Ordnungshüter mit Kniestößen zu verletzen. Der Dieb wurde in das Hagener Polizeigewahrsam gebracht. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten ein Klappmesser auf. Der Dieb muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell