Polizei Hagen

POL-HA: Frau nach Diebstahl gesucht - Wer kennt diese Person?

Hagen (ots)

Bereits am 23.04.2019 entwendete eine bislang unbekannte Täterin während einer Busfahrt das Portemonnaie einer 91-Jährigen. Die Hagenerin stieg gegen 17:10 Uhr am Sparkassen-Karree in die Buslinie 510 Richtung Hagen Haspe ein. Dort ging die Unbekannte professionell vor. Ihr Opfer bemerkte den Diebstahl nicht, sodass die Frau anschließend aus dem Bus fliehen konnte. Die Tatverdächtige scheint nach aktuellen Kripo-Ermittlungen überörtlich zu agieren. Es liegen bereits Hinweise zu anderen Taten vor. Die Identität der Frau ist bisher jedoch nicht geklärt. Wer kann Hinweise zur abgebildeten Person geben? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

Hier der Link zur gesuchten Person:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-taschendiebstahl-1

