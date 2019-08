Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Geldbörsendiebstahl

Hagen (ots)

Am 15.04.2019 um 14:30 Uhr befand sich die 66-jährige Geschädigte in einem Ein-Euro-Shop auf der Elberfelder Straße in Hagen. Dort entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse samt EC-Karte des Opfers. Im Anschluss begab sich eine unbekannte Person in die Räumlichkeiten der Sparkasse Hagen am Sparkassen-Karree und hob dort vom Konto der Geschädigten mittels der erbeuteten EC-Karte einen dreistelligen Geldbetrag ab. Ein Richter ordnete die Veröffentlichung der Bilder an, die die Überwachungskamera gemacht hat. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu der Person machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

Hier der Link zu der gesuchten Person:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-diebstahl-computerbetrug

