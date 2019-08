Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsdienst führt Großkontrolle durch

Hagen (ots)

Donnerstagnachmittag führte der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums an zwei Stellen im Stadtgebiet Großkontrollen durch. Mit insgesamt 15 Beamten kontrollierten die Spezialisten sowohl auf der Preußerstraße als auch auf der Wehringhauser Straße den fließenden Verkehr. Ein 26-Jähriger war mit seinem Fiat-Transporter unter dem Einfluss von Drogen unterwegs und musste eine Blutprobe abgeben. Zwei weitere Fahrer hatten technische Veränderungen an ihren Autos durchgeführt, wodurch die Betriebserlaubnis erlosch. Für beide endete die Fahrt mit ihren Wagen am Kontrollort. 21 Personen waren zu schnell, 15 nicht angegurtet und vier nutzen ihr Handy verbotswidrig. Zwei Fahrer hatten keinen Versicherungsschutz für ihre Wagen, die Beamten entstempelten die Kennzeichen, wonach auch hier die Fahrt beendet war.

