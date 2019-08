Polizei Hagen

POL-HA: Frau fährt betrunken gegen Metallpfosten

Hagen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fiel der Polizei auf der Schwerter Straße gegen 0:30 Uhr ein stark beschädigter Pkw auf, der in Fahrtrichtung Boele unterwegs war. Die Beamten hielten das Fahrzeug an, das unter anderem einen platt gefahrenen Reifen aufwies und an der Front deformiert war. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizeibeamten, dass die 41-jährige Fahrerin Alkohl konsumiert hatte. Ein Atemalkohltest ergab einen Wert über 1,5 Promille. Im weiteren Verlauf gab die Frau zudem an, dass sie auf ihrer Fahrt an der Einmünding Schwerter Straße/Eckeseyer Straße zwei Metallbegrenzungspfosten beschädigt hatte. Der Hagenerin wurde auf der Polizeiwache Blut abgenommen. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.

