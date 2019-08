Polizei Hagen

POL-HA: Zigaretten aus Geschäften entwendet

Hagen (ots)

Am Dienstag, 18:20 Uhr, und Mittwoch, 16:19 Uhr, kam es in zwei Drogeriefilialen in Haspe und in der Innenstadt zu Ladendiebstählen. Nachdem die EC-Kartenzahlung nicht funktionierte, gaben die Täter vor, Geld aus dem Auto holen zu wollen. Später fiel auf, dass Zigarettenschachteln im niedrigen, dreistelligen Beutewert verschwunden waren. Ob es sich in den Fällen um den gleichen Täter handelt, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Zeugen beschrieben die Männer, die auch im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden konnten. Der Dieb aus der Filiale am Bergischen Ring war 25-35 Jahre alt, hatte schwarze Haare und war mit einem blauen Langarmhemd und einer grauen Hose bekleidet. Auffällig war eine schwarz-graue Jacke mit dem Schriftzug "T-Mobile". Eine ähnliche Jacke trug auch der Täter der Filiale in Haspe. Er war schlank, trug einen Bart und war mit einer hellen Hose und einem grauen Hemd bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

