Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Zwei weitere Einsätze am Sonntag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löschgruppe Esborn wurde um 12:28 zu einer unbekannten Rauchentwicklung in der Straße "Am Overbeck" alarmiert. Nach einer ersten Erkundung konnte festgestellt werden das auf einem Grundstück in der Straße "Am Beckmänning" ein kontrolliertes Gartenfeuer in einer Schale betrieben wurde. Dementsprechend waren für die ausgerückten Kräfte keine weiteren Maßnahmen erforderlich und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

Die Löschzüge Alt-Wetter und Volmarstein/Grundschöttel wurden um 15:55 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Gartenstraße alarmiert. Da die Hausnummer anfangs nicht bekannt war, musste die Straße komplett kontrolliert werden. Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug wurde dann in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Friedhofs fündig. Da zunächst von außen kein Schadensereignis feststellbar war, wurden die Räumlichkeiten über eine Steckleiter kontrolliert. Während dieser Maßnahmen erschien plötzlich der Besitzer der Wohnung vor Ort. In dessen Beisein wurde die Wohnung kontrolliert und es konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. Nach guten 40 Minuten wurde der Einsatz abgebrochen und die Kräfte rückten ein.

