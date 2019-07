Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Fehlalarm in der Nacht

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde in der Nacht zu Samstag um 02:44 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Weststraße alarmiert. Vor Ort wurden die Kräfte von den Löschzügen Alt-Wetter und Wengern / Esborn durch den Anrufer eingewiesen. Die Einsatzkräfte erkundeten das entsprechende Gebäude und ebenfalls eines in der Straße "An der Kirche". In beiden Objekten konnte allerdings kein ausgelöster Rauchmelder mehr festgestellt werden, sodass dieser Einsatz nach einer guten halben Stunde beendet werden konnte.

