FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Wohnungstür

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Vormittag des 18.07.2019 um 10:36 Uhr zu einer vermutlich leblosen Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Ringstrasse alarmiert. Bei Eintreffen der fünf Einsatzkräfte konnte vor der Tür der Ehemann der Person angetroffen werden, welcher allerdings keinen Schlüssel bei sich hatte. Nach mehrmaligem Klingeln durch den Einsatzleiter öffnete die Patientin die Wohnungstür eigenständig. Die Person wurde vorsorglich an den Rettungsdienst übergeben und die Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach zwanzig Minuten abbrechen.

