FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm

Der Löschzug III (Wengern / Esborn) und die Drehleiter wurden am Mittwoch um 08:31 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Straße "Auf der Bleiche" alarmiert. Vor Ort konnten die nach sechs Minuten eingetroffenen Kräfte schnell Entwarnung geben. Durch Reinigungsarbeiten in einer Halle hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Demnach war der Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes nicht erforderlich. Die Kräfte konnten den Einsatz nach einer halben Stunde beenden.

