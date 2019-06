Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Viel Aufsehen durch Fehlalarm

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Odenkirchen, 07.06.2019, 14:50Uhr, Schleestraße (ots)

Am Nachmittag des 07.06.2019 wurde die Feuerwehr zu einer Brandmeldung in den Stadtteil Odenkirchen alarmiert. Gemeldet war eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Hochhaus.

Aufgrund der unklaren Lage, ob sich Bewohner in Gefahr befinden, rückten die Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen an und verursachten eine hohe Aufmerksamkeit in den umliegenden Wohnhäuser. Nach der Erkundung des Hochhauses konnte zwar ein leichter Brandgeruch wahrgenommen werden, einen Brand im Gebäude gab es jedoch nicht. Zu Schaden kam ebenfalls niemand. Während des Einsatzes versammelte sich eine Anzahl von Personen, die durch die Einsatzkräfte über die Situation aufgeklärt werden konnten.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) und der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr und der Führungsdienst der Feuerwehr Mönchengladbach

Einsatzleiter: BA Markus Meinen

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell