FW-EN: Wetter - Übungsdienst Technische Hilfeleistung - Vorgehen auf engstem Raum

Wetter (Ruhr) (ots)

Der gestrige Samstag war für die freiwilligen Feuerwehrleute der Löschgruppe Grundschöttel verbunden mit regen Übungsaktivitäten.

Auf dem Gelände eines Gewerbebetriebs am Schmandbruch waren drei Szenarien von allen Feuerwehrleuten zu bewältigen, welche diesen im Einsatzdienst durchaus begegnen können.

Zunächst galt es einen Patienten zu sichern, welcher vertikal zwischen zwei Stahlcontainern eingeklemmt war. Parallel dazu musste der Greifzug in Stellung gebracht werden, um den Patienten aus der Einklemmung befreien zu können.

Für das zweite (Übungs-)Szenario wurde die Drehleiter benötigt, welche bei der LG Grundschöttel stationiert ist. Ein Arbeiter war innerhalb einer Industriehalle auf einer 15 Meter hohen Plattform kollabiert. Auf engstem Raum musste die Drehleiter in der Halle in Stellung gebracht werden, damit der Arbeiter patientenschonend zu Boden gebracht werden konnte.

An der letzten Station war ein Patient unter einen Stahlcontainer geraten. Dieser wurde mit Holz unterbaut und dann mit pneumatischen Hebekissen angehoben, was auf engstem Raum Geschick und sichere Handhabung der Gerätschaften erforderte.

20 Feuerwehrleute bildeten sich so an ihrem Wochenende knapp vier Stunden ehrenamtlich fort, um den Bürgerinnen und Bürgern im Notfall weiter professionell Hilfe leisten zu können. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Firma AHE GmbH für das Zurverfügungstellen des Firmengeländes für die Übung.

