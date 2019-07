Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Wohnungstür

Wetter (Ruhr) (ots)

Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Einsatzkräfte vom Löschzug Alt-Wetter aus dem Schlaf gerissen. Um 04:26 Uhr alarmierten die digitalen Meldeempfänger zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür im Haus Schönwetter in der Königstraße. Hier war eine Person in ihrer Wohneinheit gestürzt und rief nun über den Hausnotruf um Hilfe. Die Tür konnte dann allerdings bei Eintreffen der Einsatzkräfte doch selbstständig geöffnet werden. Die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach einer halben Stunde beendet.

