POL-LB: Ludwigsburg: Geparkten Pkw angefahren; Kornwestheim: Unfall beim Wenden; Bietigheim-Bissingen: Zusammenstoß auf Kreuzung; Bietigheim-Bissingen: Zusammenstoß nach Ampelausfall

Ludwigsburg: Geparkten Pkw angefahren

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 13.10 Uhr und 14.50 Uhr einen VW Caddy, der in der Enzstraße geparkt war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon: 07141/185353, zu melden.

Kornwestheim: Unfall beim Wenden

Ein 35-jähriger BMW-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 13.25 Uhr auf der Langen Straße auf Höhe der Einmündung Kirchstraße wenden, um am gegenüberliegenden Fahrbahnrand zu parken. Ein 61-Jähriger befuhr die Lange Straße in Fahrtrichtung Pfarrer-Hahn-Straße mit seinem Roller. Als sich der BMW quer auf der Straße befand, kam es zur Kollision. Hierbei streifte der Roller die Fahrzeugfront und stürzte auf die Fahrbahn. Der 61-Jährige trug einen Helm. Er verletzte sich dennoch schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte stellten bei ihm Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest und veranlassten eine Blutentnahme. Zudem gab der 61-Jährige an, noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.100 Euro.

Bietigheim-Bissingen: Zusammenstoß auf Kreuzung

Am Donnerstag gegen 10.00 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Skoda auf dem Poststräßle unterwegs und wollte die Kreuzung Geisinger Straße/Gustav-Rau-Straße geradeaus queren. Ein 65-jähriger BMW-Fahrer kam von der Geisinger Straße und wollte ebenfalls geradeaus über die Kreuzung fahren. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Da beide Fahrzeuglenker angaben, dass die Ampel für sie Grün zeigte, werden Zeugen gesucht, die zur Klärung beitragen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon: 07142/4050, zu melden.

Bietigheim-Bissingen: Zusammenstoß nach Ampelausfall

Nachdem die Ampelanlage an der Kreuzung Poststräßle/Gustav-Rau-Straße außer Betrieb war, kam es am Donnerstag gegen 18.20 Uhr zu einem Unfall. Für eine 42-jährige Fiat-Fahrerin, die geradeaus über die Kreuzung fahren wollte, galt an der Gustav-Rau-Straße in Fahrtrichtung Geisinger Straße das Stopp-Zeichen. Ein 24-jähriger Ford-Fahrer befand sich auf der vorfahrtsberechtigten Poststraße und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Vermutlich war die Sicht der 42-Jährigen durch die Sonne eingeschränkt. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

