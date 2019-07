Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Randalierer im LEO-Center - Polizei sucht Zeugen; Herrenberg: Falscher Polizeibeamter bringt Frau um 80.000 Euro

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Randalierer im LEO-Center - Polizei sucht Zeugen

Für einiges Aufsehen und einen Polizeieinsatz hat ein Randalierer am Donnerstagabend in LEO-Center gesorgt. Vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hatte der 20-jährige Syrer gegen 19:00 Uhr zunächst Passanten angepöbelt. Als er kurz darauf in einem der Geschäfte eine Sonnenbrille entwendet hatte und daraufhin von einem Verkäufer angesprochen wurde, bespuckte und beleidigte er den Mann. Im weiteren Verlauf ging der 20-Jährige in anderen Geschäften Personal und Kunden sowohl verbal als auch körperlich an, bevor er von Polizeibeamten vorläufig festgenommen wurde. Gegen diese Maßnahme setzte er sich zur Wehr und auch die Polizisten mussten sich Beleidigungen anhören. Mit einer Handschließe gefesselt wurde er letztlich zum Polizeirevier gebracht, wo er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen musste.

Herrenberg: Falscher Polizeibeamter bringt Frau um 80.000 Euro

Rund 80.000 Euro hat ein Telefonbetrüger in den vergangenen drei Wochen von einer älteren Frau in Herrenberg ergaunert. Er hatte sich Mitte Juni bei ihr als Kriminalbeamter gemeldet und ihr erklärt, dass bei festgenommenen Einbrechern Aufzeichnungen mit ihren persönlichen Daten aufgetaucht waren. Sie wurde daraufhin angewiesen, ihr Erspartes von der Bank zu holen und dabei darauf zu achten, dass dies mit mehreren Abhebungen erfolgt, um keinen Verdacht zu erwecken. Die gutgläubige Frau hob in den folgenden Tagen bei verschiedenen Banken unterschiedlich große Bargeldbeträge ab und legte das Geld nach den Anweisungen des falschen Polizisten in den Abendstunden zur Abholung vor die Haustür.

