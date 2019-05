Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder - Verkehrsunfall mit getöteter Person

Kassel (ots)

Kurz vor Mitternacht vom 3. auf den 4.5.2019 wurde der Polizei Nordhessen ein verunfallter Pkw auf der Landesstraße 3425 im Bereich Gilserberg-Schönstein gemeldet. Beim Eintreffen von Polizei und Rettungsdiensten wurde ein weißer BMW 1er abseits der Fahrbahn vorgefunden. Augenscheinlich war der BMW auf der Strecke Schönstein Richtung Moischeid in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, im dortigen Waldstück gegen einen Baum geprallt und dabei erheblich beschädigt worden. Der 20jährige Fahrer aus dem Raum Kleve wurde so schwer verletzt, dass er trotz notärztlicher Erstbehandlung an der Unfallstelle verstarb. Zur Unfallursache kann von Seiten der Polizeistation Schwalmstadt zurzeit keine Angabe gemacht werden. Der Sachschaden am Pkw wird auf 15.000,-EUR geschätzt. Neben Rettungsdiensten war noch die Freiwillige Feuerwehr Gilserberg eingesetzt.

Westphal, Polizeihauptkommissar

