Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 28-jähriger, bereits gesuchter Einbrecher nach Hinweis aus der Bevölkerung gefasst

Kassel (ots)

Kassel: Einen 28-jähriger Mann, der nach bisherigen Ermittlungen für zahlreiche Einbrüche im Stadtgebiet und Landkreis Kassel, zuletzt im Bereich Wolfsanger/Hasenhecke und Fasanenhof verantwortlich sein könnte, konnten Polizeibeamte am gestrigen Donnerstagabend in Kassel-Fasanenhof dank eines Hinweises aus der Bevölkerung dingfest machen. Vorausgegangen war die Mitteilung eines aufmerksamen Bürgers, der den unbekannten Mann in seinem Garten ertappte. Der 28-Jährige, der wegen Einbrüchen bereits per Haftbefehl gesucht wurde, wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Der Hinweisgeber aus dem Stadtteil Fasanenhof handelte genau richtig, als er am Donnerstagnachmittag einen unbekannten Mann mit einer Tasche in seinem Garten stehen sah, indem er sofort die Polizei alarmierte. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nach der beschriebenen Person und operativen Maßnahmen konnten Beamte der Operativen Einheit der Kasseler Polizei schließlich nicht weit entfernt den 28-Jährigen nahe eines Kleingartenvereins aufspüren und festnehmen. Wie sich herausstellte, handelt es sich um den hinreichend polizeibekannten Mann ohne festen Wohnsitz, der bereits wegen verschiedener Einbrüche gesucht wurde. Wegen des dringenden Tatverdachts, fünf Einbrüche begangen zu haben, lag bereits der Untersuchungshaftbefehl gegen den 28-Jährigen vor. Deshalb wird der Festgenommene am heutigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittler des K 21/22 gehen davon aus, dass der Mann noch für deutlich mehr Einbrüche als Täter in Frage kommt. Dies ist Gegenstand der weiteren, umfangreichen Ermittlungen. Außerdem brachte eine Durchsuchung des mutmaßlichen Einbrechers kleinere Mengen verschiedener Drogen zutage, wobei es sich um Marihuana, Amphetamine und Ecstasy-Pillen handelte. Der junge Mann muss sich deshalb nun noch zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell