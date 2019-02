Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Pkw eingebrochen

53919 Weilerswist-Kleinvernich (ots)

Einen Laptop erbeuteten Diebe bei einem Pkw-Aufbruch in der Nacht zu Samstag. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug Freitagabend (19.30 Uhr) auf dem Parkplatz "Am Klarenhof" abgestellt. Als er am frühen Samstagmorgen (04.50 Uhr) sein Fahrzeug nutzen wollte, erkannte er die eingeschlagene Seitenscheibe an der Beifahrerseite seines Wagens. Die Diebe hatten aus dem Pkw einen hochwertigen Laptop entwendet.

