Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trunkenheitsfahrt, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

53879 Euskirchen (ots)

Am Samstag, den 16.02.2019, um 23.42 Uhr wurde eine 37-jährige Frau aus Hürth in Euskirchen betrunken am Steuer ihres Pkw angehalten und überprüft. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die betrunkene Frau wurde zur Entnahme einer Blutprobe (zur genauen und gerichtsverwertbaren Feststellung der Blutalkoholkonzentration) der Polizeiwache Euskirchen zugeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei der Blutentnahme leistete die Frau erheblichen Widerstand, schlug und trat um sich. Ein Polizeibeamter wurde dabei an der Schulter verletzt. Eine ambulante ärztliche Behandlung im Krankenhaus Euskirchen war erforderlich. Der Beamte ist zurzeit nicht dienstfähig. Die Frau aus Hürth muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

